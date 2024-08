Les enquêtes de Martha Miller : Un soupçon de poison

A Westleham, au coeur de la campagne anglaise, c'est le calme plat. Seule distraction à l'horizon : la kermesse de la paroisse. Martha Miller, que les rumeurs accusent d'avoir enterré son mari dans son jardin après la guerre, compte bien sur cette fête pour redorer sa réputation. Pour l'occasion, elle dégaine son fameux gin aux prunes fait maison. Une boisson délicieuse que les villageois sifflent avec plaisir. Jusqu'au moment où - catastrophe - la présidente du comité des fêtes, s'effondre raide morte après avoir avalé cul sec un verre de gin. Il n'en faut pas plus pour que tout le monde ou presque accuse Martha de l'avoir empoisonnée ! Pour ne pas boire le calice jusqu'à la lie et laver son honneur, une seule solution : découvrir le vrai coupable avec l'aide providentielle de Luke, le nouveau pasteur du village qui a le bon goût d'être célibataire et beau comme un dieu...