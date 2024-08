Elle fut la première femme pirate de l'Histoire... 1343. Quand Philippe VI, roi de France, fait décapiter pour trahison le seigneur breton Olivier de Clisson, il ne se doute pas qu'il vient de donner naissance à son pire ennemi. Car la veuve, Jeanne de Belleville, ivre de rage et prête à tout pour venger la mort de son mari, décide de prendre les armes et de livrer une guerre sans merci au Royaume de France. Durant des mois, Jeanne se montre d'une cruauté implacable et massacre les équipages des navires capturés, gagnant ainsi le surnom de : La Tigresse bretonne.