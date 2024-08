Généalogie d'un coup de foudre

Ce roman captivant raconte l'histoire de Julien, un avocat confronté à des défis personnels et professionnels alors qu'il approche de la quarantaine. Son mariage est en difficulté et son travail l'expose à diverses menaces, mettant en évidence son courage, mais aussi son imprudence. Au milieu de cette réalité sombre, Julien découvre par hasard le nom de Charlotte, son amour perdu depuis vingt-cinq ans, sur une boîte aux lettres. Ce souvenir obsédant l'a empêché de vivre pleinement et d'aimer sincèrement. Pour se libérer de ce passé, Julien doit retrouver Charlotte et comprendre les raisons de sa disparition soudaine, peu de temps après qu'il lui ait avoué ses sentiments.