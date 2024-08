Chemins de tables

C'est le journal d'un passionné de la table française qui, à travers ses expériences de vie, partage ses réflexions, tantôt délirantes, tantôt psychanalytiques. Ce livre n'est pas une simple éloge de la gastronomie ou une théorie du bien-manger. Il se distingue par sa vision originale, plaçant les vins et les mets au coeur de l'histoire de la France et des Français entre le 20e et le 21e siècle. Il propose l'idée que la France est l'un des rares endroits au monde où l'art de la table peut servir de remède à la morosité ambiante et à l'angoisse existentielle. L'auteur suggère que l'alimentation et la gastronomie pourraient être des symboles de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce livre vous convaincra de la profondeur de cette perspective.