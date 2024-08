K-Pop Mode Academy. Avec 200 stikers

Pour les fans de K-Pop ! Avec ce carnet, l'enfant devient styliste et choisit les tenues et les accessoires des modèles. A l'intérieur, 200 stickers, 54 pages de modèles à habiller, des vêtements à colorier et à personnaliser pour développer sa créativité et sa dextérité en toute autonomie. Le petit plus : des infos sur la tendance K-Pop pour nourrir son imagination. En cadeau : le joli bracelet à collectionner et à échanger dans la cour de récré !