Biologie. Les 200 visuels indispensables

En 200 fiches illustrées, l'essentiel de la biologie en un coup d'oeil ! Ce livre, constitué de 200 fiches illustrées, traite les principales notions de biologie attendues dans l'enseignement supérieur (licence SVT, CAPES, Agrégation SV-STU et prépas BCPST). Chaque fiche propose : - un court texte introductif présentant la définition des mots importants et décrit les grandes idées liées au thème traité. - un grand schéma ou une grande photo pour une approche visuelle concrète - une série de petites questions permettant au lecteur de tester ses connaissances. Chaque réponse est accessible via des QR codes.