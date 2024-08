Neurosciences. Mouvement et action en 30 fiches - Licences 1 et 2

Après Sensation et perception à paraître en 2023, l'étudiant découvrira la deuxième thématique importante en Neurosciences : le mouvement et l'action. Cet outil de révision présente, en 29 fiches, les fondements en neurosciences de manière synthétique et accessible. Dans ce volume, il sera question : de la structure du muscle, du fonctionnement du muscle, du réflexe, de la posture et de l'équilibre, de la motricité, de la modulation du mouvement et de ses pathologies. Dans chaque fiche, le lecteur retrouvera : des schémas explicatifs, un résumé du cours, des exercices pour s'entraîner. Les + en ligne : des vidéos des QCM des schémas à compléter des flashcards