De l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Jusqu'aux super intelligences

Un voyage au coeur des mécanismes d'apprentissage des IA Une révolution sans précédent a lieu depuis une décennie dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), affectant de nombreuses disciplines, dont les sciences humaines. Des IA de plus en plus performantes et efficaces sont développées à l'image des réseaux de neurones du cerveau humain grâce au Deep Learning, même si l'origine bio-inspirée de celui-ci est mal connue. Comment fonctionnent ces IA ? Quelles sont les nouvelles formes de réseaux de neurones artificiels en cours de développement et quels en sont les perspectives et enjeux éthiques ? Ce livre aborde : - les origines de cette révolution ; - les principes fondamentaux des réseaux de neurones artificiels (les différentes techniques, leurs succès, limites et implications) ; - une réflexion sur l'inspiration que l'intelligence humaine apporte à l'IA et sur la possible émergence d'une IA consciente. Martial Mermillod présente les concepts et principes relatifs aux mécanismes d'apprentissage des IA, en ponctuant son ouvrage de : - nombreux schémas et illustrations ; - définitions et focus sur les notions-clés ; - vidéos explicatives. Ressources numériques : - + de 60 QCM - 25 vidéos pour aller plus loin