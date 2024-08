"J'ai longtemps cru que je n'avais rien à dire. Et puis je suis tombée sur ces radios. Ce fut comme une révélation. Devenues cartes à explorer, territoires à parcourir, elles ont fertilisé ma mémoire. J'ai interrogé leurs ombres. Mes textes fragmentaires sont devenus tableaux, tentatives pour faire surgir du néant les hommes et la terre dont je viens, Tunisie longtemps fuie dont je refusais l'héritage". En trouvant un jour des radiographies de sa mère, Mona découvre l'étendue de ses souffrances. Ces clichés l'obsèdent au point de l'obliger à se confronter à son histoire. Celle de Yacine, son père, immigré tunisien bousculé dans la France des années 1960. Celle de Jeanne, sa mère, démunie face à la chute de son mari et à sa violence. Celle de son frère, Elyas, qui n'aura d'autre choix que de disparaître pour se reconstruire ailleurs. Et la sienne, enfin. Puisant sans relâche sa force dans les livres, Mona explore ces vies invisibles entre les deux rives de la Méditerranée. D'un geste d'écriture puissant, Le Tube de Coolidge est l'histoire d'une réconciliation, celle d'une femme avec ses origines, par la grâce de la littérature.