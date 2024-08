Apprendre l'indonésien A2

Destiné aux débutants pour atteindre le niveau A2 -30 dialogues et 90 min d'audio accessible sur , YouTube, Spotify, Deezer, etc. ! - Des exercices pratiques Apprendre l'indonésien n'a jamais été aussi simple avec notre nouvelle méthode, livre et audio accessible gratuitement sur les plateformes de streaming. Destinée aux grands débutants en indonésien amoureux de mobilité, elle permet, en 30 leçons très progressives sous forme de dialogues, d'acquérir les compétences nécessaires correspondant au niveau A2, dit "niveau de survie" . Les dialogues, enregistrés par des locuteurs natifs, ont été conçus spécialement pour répondre à un certain nombre d'objectifs et pour aborder les notions essentielles. En effet, pour la première fois une collection base sa pédagogie sur les spécifications du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues établi par le Conseil de l'Europe. Les dialogues sont accessibles sur la plupart des plateformes de streaming (Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube, Soundcloud), pour un apprentissage partout, pour tous, sur tous les supports.