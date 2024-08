A trop jouer avec le feu

" Je réentendais les paroles d'Atle sur la culpabilité, et la difficulté de savoir où elle commençait et où elle s'arrêtait. Elle ne s'arrête nulle part, ai-je pensé. Jamais. " A la suite d'un appel désespéré de Katja, son amie d'enfance, Vega se voit forcée de retourner à Silverbro, le village de son enfance, en Suède, qu'elle a quitté pour Londres dix ans plus tôt. Quand elles étaient enfants, les deux filles étaient inséparables : Katja avec son enfance brisée et Vega avec le vide laissé par la mort de sa mère. Mais un terrible événement les a séparées. Quand Vega retourne à Silverbro, Katja a disparu sans laisser de trace, ravivant inévitablement le souvenir de la tante de la jeune fille, l'adolescente mystérieusement disparu 30 ans auparavant. Qu'est-il arrivé à Katja ? Les disparitions seraient-elles liées et Vega parviendra-t-elle à retrouver Katja avant qu'il soit trop tard ? Ou bien leur sombre secret, qui menace de détruire la vie actuelle de Vega, sera-t-il révélé au grand jour ?