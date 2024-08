A vingt-quatre ans, Momoko s'est installée dans la grande ville, à Tokyo, pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne. Et sans y prendre garde, elle a pris le chemin que la société lui dictait : mariage, pavillon, enfants. Aujourd'hui, âgée de soixante-quatorze ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser. Aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude. A la vieillesse et à la mort. Et alors que se réveillent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur. Dans ce premier roman au style affirmé, Chisako Wakatake dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire, entre aspirations déçues et moments de bonheur. PRIX AKUTAGAWA 2018 - PRIX BUNGEI 2017 PRIX LIBERATURPREIS 2022 Née en 1954, Chisako Wakatake a étudié à l'universté d'Iwate. Elle a brièvement travaillé comme enseignante avant de se marier et de devenir femme au foyer. Ce n'est qu'à la mort de son mari qu'elle commence à écrire à plein temps, puisant dans sa propre expérience. Avec Le Dernier Voyage de Momoko Hidaka, elle fait une entrée fracassante sur la scène littéraire japonaise et remporte plusieurs prix. Vendu à un million d'exemplaires au Japon, ce roman a depuis été traduit en onze langues.