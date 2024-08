Ruth, professeure à Londres, n'a presque plus de contact avec sa fille Eleanor, toxicomane. Lorsqu Eleanor a un bébé, Lily. Ruth n'écoute que son instinct : elle revoit sa fille, mais garde l'enfant avec elle pour tenter de la protéger. Une bouleversante relation s'installe entre la grand-mère et sa petite-fille, nimbée de tendresse mais aussi de non-dits. Au fil des ans, ces vies minuscules vont se lier et se délier. Avec une grande finesse psychologique, dans la veine de Claire Keegan, Amours manquées révèle La beauté délicate des liens familiaux et les amours empêchées par Les affres de la vie. Susie Boyt, arrière-petite-fille de Sigmund Freud, a été acclamée pour ce roman classé dans les meilleurs livres du New Yorker.