Nino Dino : Une nuit chez un copain

Ce soir, Nino Dino est invité à dormir chez Max. C'est sa première soirée pyjama, et aussi la première fois qu'il ne dort pas avec ses parents. Alors même s'il est très content, il a un peu peur malgré tout... Nino Dino, le petit héros des 3-6 ans Grâce à Nino Dino, ce héros du quotidien des années de maternelle, le petit lecteur grandit. Il découvre le monde et apprend à vivre de nouvelles expériences, sans avoir trop peur. Une histoire sur la première nuit sans papa et maman Même si Nino Dino est très content d'aller dormir chez Max, il a quand même peur. Car chez lui, ce n'est pas du tout comme avec ses parents et Bébé Dino. Un album pour mieux appréhender sa peur de l'inconnu et de la découverte.