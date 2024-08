Deadly Sinners Tome 1 : Raphael

On leur a dit qu'ils étaient mauvais. On leur a dit qu'ils étaient possédés. On leur a dit que les ténèbres coulaient dans leurs veines. Ils sont sept et Raphael est l'un d'entre eux. Pour Raphaël, le sexe et la mort sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Son visage d'ange et son corps à se damner font tomber ses victimes dans ses filets. La confrérie d'assassins à laquelle il appartient lui confie une nouvelle mission qui l'entraîne dans le monde des sex clubs les plus sombres de Boston, et le met face à l'incarnation de son plus grand fantasme : Maria. Elle est tout ce dont il a toujours rêvé, il veut la posséder. Elle n'est pas sa cible, il sait qu'il doit résister. Mais la tentation est forte, très forte... Pourtant, Raphaël n'est pas le seul à avoir une mission. Car Maria n'est pas ce qu'elle semble être... Raphael pensait qu'il ne pouvait rien ressentir, il se trompait et va l'apprendre à ses dépens. Mais peut-être que la rédemption d'un ange déchu passe par l'amour ? . Le prequel The fallen genesis est intégré dans ce tome. . Trigger warning : cette dark romance contient des scènes de sexe, de la violence, et aborde des sujets très sensibles. Ames sensibles s'abstenir.