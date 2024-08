La légende de Thezmaar Tome 3 : Le destin et la fureur

Dans un monde menacé par les ténèbres et après des mois d'entraînement acharné, Althea est devenue une redoutable guerrière de Thezmarr. Elle a réalisé son rêve et fait désormais partie de la guilde d'élite qui protège les habitants des monstres et des ennemis qui envahissent les royaumes. Et aujourd'hui, elle n'a qu'un seul objectif : la vengeance. Althea veut capturer Wilder, l'homme qu'elle aimait, son ancien mentor et amant qui l'a trahie en s'alliant avec l'ennemi. Pour le débusquer, elle parcourt sans relâche les routes des royaumes... sans succès. Pour ne rien arranger, Thea est privée de son pouvoir. Elle est prête à tout pour retrouver Wilder, mais il lui reste peu de temps. Au-dessus de sa tête plane la menace de l'oracle qui lui a prédit qu'il ne lui restait plus qu'une année à vivre...