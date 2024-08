Les volcans. Un poster inclus !

Plonge au centre de la Terre à la découverte des volcans ! La tectonique des plaques, les différents types de volcans, les éruptions les plus incroyables, les roches volcaniques... ce documentaire regroupe toutes les informations à connaître sur la volcanologie. Ecrit par un expert du domaine, cet ouvrage propose un panorama complet et richement illustré de l'un des phénomènes naturels les plus époustouflants de notre planète.