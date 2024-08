Chronique d'un étudiant en droit. Tome 1, Mes conseils pour obtenir votre L1 (en y prenant du plaisir)

Le passage du lycée à l'université est un grand pas en avant... et un grand saut dans le vide ! A plus forte raison quand on arrive en fac de droit : il faut (presque) tout désapprendre avant de tout réapprendre, des concepts élémentaires à la méthodologie la plus élaborée. Puis il faut ajouter à cela un nouveau vocabulaire à maitriser, des règles du jeu qui ont changé et toutes les questions existentielles qui vont avec ! Va-t-on finalement apprécier cette matière qu'on n'a jamais étudiée ? Doit-on vraiment tout apprendre par coeur pour réussir ? Comment faire pour choisir ses options ? Doit-on faire des stages et/ou s'engager dans une association ? Tant de questions à poser, si peu de réponses disponibles... jusqu'à la parution de ce livre ! Destiné aux futurs bacheliers qui veulent savoir à quoi s'attendre aussi bien qu'aux nouveaux "bébés" juristes un peu perdus, cet ouvrage n'est ni un manuel de droit ni un guide de méthodologie mais le chainon manquant entre le grimoire et la boîte à outils. Vous y trouverez des réponses à vos questions, des astuces pour réussir et un regard neuf sur un cursus prestigieux qui n'a rien d'ennuyeux !