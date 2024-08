The Ice Guy & The Cool Girl Tome 9

D'un côté, nous avons Himuro, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges. De l'autre, Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique... Lorsque Himuro apprend que Fuyutsuki a secrètement demandé sa mutation à l'étranger et qu'ils vont bientôt être séparés, il prend conscience qu'il n'a plus un instant à perdre. Il décide alors de lui faire part de ses sentiments, mais alors qu'il tente maladroitement de faire sa déclaration, Fuyutsuki est prise de court. Quelle réponse lui donnera-t-elle ? The Ice Guy & The Cool Girl est un manga publié originellement sur le compte Twitter de Miyuki Tonogaya. Grâce à son dessin magnifique et à ses personnages charismatiques, la mangaka nous offre une romance aussi chaleureuse que mignonne.