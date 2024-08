Conjurations Tome 1 : Otage de l'Empire

Otage intégrée à la noblesse de l'Empire d'Urbs depuis la chute de son royaume, Livia est aujourd'hui fiancée à Caius, le fils cadet de l'empereur. Elle entend assassiner Agrippine, l'héritière du trône, pour mettre Caius à sa place et influencer sa politique. Mais, lorsque l'empereur décède brutalement, la position de Livia est fragilisée : Agrippine, qui lui voue une haine farouche, est prête à tout pour l'isoler, jusqu'à menacer ceux qu'elle aime. Pourtant, malgré les risques, Livia ne compte pas renoncer au pouvoir dont elle est si proche. Autour d'elle, les obstacles se multiplient : la famille impériale se retrouve victime d'attentats, un vent de rébellion s'agite dans l'Empire, la paranoïa d'Agrippine gagne en puissance, et Caius se met à agir étrangement... Entre magie dangereuse, complots et secrets, Livia parviendra-t-elle à assouvir ses ambitions et à reprendre le contrôle de sa vie ?