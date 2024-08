Rothschild. Splendeur et misère d'une dynastie

Les Rothschild ? Plus qu'un nom, un mythe qui a traversé les trois derniers siècles de notre histoire. Leur dynastie a survécu à toutes les révolutions et à toutes les guerres. Leur patronyme est aussi admiré que décrié. Autopsier cette saga financière nourrie d'intrigues politiques, c'est conter l'histoire de la naissance et l'ascension d'une nouvelle classe sociale : celle de la bourgeoisie d'affaires. Dans la spirale de la révolution industrielle puis des totalitarismes qui ont émaillé le dernier siècle, ce sont plus de six générations de Rothschild qui se sont ainsi succédé à la tête d'impensables succursales aux quatre coins de l'Europe. Leur réussite va aussi de pair avec la calomnie dont ils sont périodiquement victimes. A la fois Juifs, riches et banquiers, ils sont souvent la cible des révolutionnaires et des complotistes. Spoliés de leurs biens en 1940 et nationalisés en 1981, ils résistent à tous les régimes. Ces dernières années, les plus grands ennemis des Rothschild sont les Rothschild eux-mêmes. A compter de 2015, ils s'entredéchirent sur l'utilisation de leur patronyme. Les Rothschild ont imposé un style, un mode de vie, une philosophie. Ainsi se poursuit l'épopée de la plus grande dynastie financière de notre histoire...