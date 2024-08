Blanche et les seigneurs

Après "Blanche se fait la malle", une nouvelle enquête de Blanche White, toujours confrontée au racisme bien ancré de la société américaine. Alors qu'elle s'octroie quelques jours de vacances dans une station balnéaire presque exclusivement fréquentée par des Afro-Américains, Blanche se retrouve traitée avec condescendance par ceux qui lui trouvent la peau trop noire et les cheveux trop crépus. Mais bientôt, ces préjugés ne seront plus le seul problème de Blanche... Lorsqu'une des clientes de son hôtel est retrouvée morte électrocutée dans sa baignoire, elle ne peut s'empêcher de mener sa propre enquête. Un roman au suspense parfaitement tenu, toujours politique, plein de verve et d'humour, servi par l'acuité et le regard affuté de cette héroïne décidément pas comme les autres.