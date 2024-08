Le calendrier du potager bio. Les plantes médicinales du potager, Edition 2025

Indispensable pense-bête du jardinier, ce calendrier mural indique, mois après mois, les fruits et légumes de saison, les préconisations du calendrier lunaire, les gestes essentiels à réaliser au potager, les repères phénologiques... sans oublier les jours fériés, les fêtes traditionnelles, les vacances scolaires et les changements d'heure et de saison. Dans cette édition 2025, les plantes médicinales insoupçonnées du potager sont à l'honneur.