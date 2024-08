Le dragon sous le croissant de lune Tome 1

"JE VEUX DEVENIR PLUS FORT !!! "Ryûnosuke Tsukishima, un lycéen en première année, a perdu ses parents dans son enfance et vit désormais seul avec sa grand-mère. Pour aider financièrement sa famille, il travaille dans un konbini. Un jour, il aperçoit son ami du club d'étude du cinéma se faire maltraiter par des voyous et se sent complètement impuissant face à la situation. Il finit, lui aussi, par être victime de leur chantage. Une nuit, alors qu'il est au travail, il fait la rencontre d'un vieil homme énigmatique qui repousse un braqueur avec une puissance étonnante... Des horizons inexplorés s'ouvrent devant lui dans cette nouvelle oeuvre captivante de Kenichirô Nagao ! Une histoire de jeunesse poignante se déroulant dans une ville qui domine Enoshima, bercée par le bruit réconfortant de la mer !!!