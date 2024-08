La rentrée des oiseaux

Pour les oiseaux aussi, c'est la rentrée. Il faut vite enfiler ses chaussures et hop ! hop ! hop ! on y va. Mais ce n'est pas la joie. Pour la maîtresse non plus d'ailleurs... Un album fin et hilarant, par l'excellent Eric Veillé, qui mêle brillamment humour et fantaisie, pour réenchanter la rentrée des petits !