Soins primaires en gériatrie. Approche fondée sur des cas cliniques, 7e édition

Soins primaires en gériatrie : approche fondée sur des cas cliniques est la traduction en langue française de la 7e édition américaine de Ham's Primary Care Geriatrics : A Case-Based Approach. Cet ouvrage bien connu constitue un guide clinique pratique indispensable pour tous les praticiens qui prennent en charge des personnes âgées. Grâce à une approche unique fondée sur de nombreux cas cliniques il couvre un large panel de patients et de pathologies. Pour chaque cas il propose des informations cliniques clés des conseils d'experts et des directives médicales fondées sur des preuves. L'approche interdisciplinaire souvent proposée permet une meilleure stratégie de diagnostic de traitement et de prise en charge pour répondre aux besoins complexes des sujets âgés. Le spectre des pathologies et situations abordées est très large : dépression incontinence urinaire appareillage auditif douleur chronique conduite hypertension troubles de la thyroïde maladie de Parkinson problèmes dermatologiques... On y couvre ainsi l'essentiel des cas rencontrés par un praticien qui prend en charge des sujets âgés. Chaque thème comporte plusieurs cas cliniques un contenu fondamental solide et un guide de prise en charge complet. Les références clés approfondissent le propos la liste complète étant disponible en ligne pour aller plus loin si besoin. Cet ouvrage est indispensable pour les médecins généralistes mais également pour les gériatres et gérontologues qui pourront approfondir leur pratique grâce notamment aux cas cliniques.