Les parts oubliées

"B&B, il y a un petit gâteau noir dans le congélateur pour vous. Ne le jetez pas. Je veux que vous vous asseyiez ensemble et que vous partagiez ce gâteau. Vous saurez quand le moment sera venu. Je vous aime, Ma". Ce sont les dernières volontés de la mère de Byron et Benny. Avec ce gâteau, elle a laissé un enregistrement audio réalisé avant sa mort. Elle y livre l'histoire d'une jeune nageuse venue d'une île des Caraïbes, contrainte de quitter son pays natal après avoir été accusée de meurtre. Au fil de ce récit, le frère et la soeur se trouvent plongés dans un passé que leur mère a tu pour pouvoir tout simplement vivre. Peu à peu, les multiples strates du secret qui entoure leur famille se révèlent.