La dernière princesse de Monteverde

Monteverde est sous la coupe des Riata. Afin d'asseoir leur pouvoir, les usurpateurs ont intrigué pour que lady Elayne, l'héritière de la principauté, épouse leur représentant. Mais Allegreto, bâtard des Navona et dernier de sa lignée, ne l'entend pas de cette oreille. Rien n'arrêtera le sombre pirate dans sa quête de légitimité. Alors que la jeune femme vogue vers la Méditerranée et son promis, il l'enlève et la contraint au mariage. Sur l'île de Corvo, la frêle Elayne doit maintenant affronter un mari imprévisible qui l'excède autant qu'il l'attire...