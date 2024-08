Young-Soon perdue dans le temps. Un marque page détachable offert

Young-soon, adoptée à la naissance, se pose mille et une questions sur ses origines et ses parents biologiques. En découvrant un étrange smartphone ultraperfectionné qui réagit à ses pensées, elle se dit que cet objet high-tech pourrait bien l'aider dans ses recherches. Mais comment a-t-il atterri là, dans son repaire secret ? Et pourquoi semble-t-il venu tout droit du futur ? Décidée à résoudre ces mystères, elle part en quête du propriétaire de l'étonnant téléphone avec ses amis, sans se douter que la piste qu'ils suivent dépasse les frontières de leur imagination... C'est le début d'une enquête effrénée au coeur de Séoul !