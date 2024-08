Sarah Bernhardt, le rire incassable

Est-il possible d'évoquer la vie de Sarh Bernhardt sans donner une impression de " déjà lu " ? Françoise Sagan relève brillamment le défi. Elle évite les sentiers battus de la biographie traditionnelle en proposant à la tragédienne de se raconter dans des lettres... Correspondance à deux voix. Dialogue de femmes qui dévorent la vie avec la même ardeur. Une matière naît, émaillée de heurts, de brouilles et de réconciliations. Guidée par la romancière, la comédienne laisse parler la femme. Une femme exceptionnelle, excessive, gaie, qui confesse ses faiblesses, ses incertitudes et crie son amour démesuré du théâtre et de la vie. Sarah Bernhardt-Françoise Sagan ou la rencontre de deux femmes uniques, précieux miroir de leur temps.