Le roman bouleversant sur la précarité Un père et son fils de 8 ans tentent de survivre. Mangeront-ils aujourd'hui ? Où dormiront-ils ? Pourront-ils se laver ? Que faire si l'un d'eux tombe malade ? Ce roman ne se passe pas au 19e siècle, mais dans l'Amérique d'aujourd'hui, celle des villes meurtries par le chômage, la pauvreté, la violence. Pour ce duo toujours sur le fil, chaque acte et achat du quotidien est une odyssée cruelle, pour qui n'a presque plus d'argent - et presque plus d'espoir. Roman court inoubliable, à la fois ultra-réaliste et terriblement tendre, Abondance a été acclamé à sa parution pour sa réalité choc et sa finesse psychologique. Il a été sélectionné pour le National Book Award 2021.