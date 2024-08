La première histoire

"Elle a décidé, Theoklïa. Elle sait qu'elle va commettre des choses sans retour. Elle trame dans sa tête une décision qui la fait trembler, de joie et de peur, et qui va provoquer son histoire ; une décision qui fera d'elle la première prodige de l'histoire chrétienne". Ier siècle après Jésus-Christ. Fascinée par les discours enflammés de Paul de Tarse, Théoklïa, une jeune aristocrate de la colonie romaine d'Iconium, décide de rompre ses fiançailles, de suivre l'apôtre et de faire de sa virginité un acte de résistance. Sauvée miraculeusement du bûcher, puis des fauves sur le point de la dévorer, s'autobaptisant malgré la menace, elle devient l'étendard brandi par le peuple des femmes. Iconoclaste, subversive, elle devient une figure gênante pour l'Eglise naissante et les chefs de la communauté, sentant le danger qui monte, réagissent... C'est l'histoire - que certains savants présentent comme le premier récit chrétien à avoir circulé par écrit - de cette personnalité majeure et pourtant occultée que nous raconte ici Frédéric Gros dans un roman habité et puissant.