L'Astragale

"Le ciel s'était éloigné d'au moins dix mètres". Ce sont les premiers mots de ce livre culte, récit de la cavale d'une jeune fille qui, dans sa fuite, se brise un os nommé astragale. La route d'Anne croise celle de Julien, qui deviendra l'amour de sa vie. Tous les deux parlent le langage des prisons. De planque en planque, de rencontre en rencontre, la fugitive lutte pour sa fragile liberté. Quoi qu'il en coûte, chaque rayon de soleil est à prendre. Entre argot, trouvailles poétiques et humour, Albertine Sarrazin offre une oeuvre romanesque dont la vitalité littéraire défie le temps. Née en 1922 chez Fayard, remise à l'honneur aujourd'hui, la collection "Oeuvres libres" a accueilli les plus grands noms de la littérature française et étrangère.