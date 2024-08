Guide de survie au lycée

Ange Sacchetti, lycéen et influenceur, a trouvé LA méthode pour augmenter sa moyenne de 4 points et réussir ses 3 années de lycée. Dans le guide, il alterne storytelling et les méthodes qu'il partage tous les jours avec des centaines de milliers d'élèves. Il se veut un accompagnateur rassurant qui prend le lecteur par la main. L'ouvrage illustré propose : Une partie par niveau, 2de, 1re, Tle Un kit de secours avec tous les tips indispensables pour travailler en autonomie et sans stress Une partie personnalisable sous forme de fiches détachables pour mettre en pratique toutes les asctuces de l'auteur Des vidéos et audios qui enrichissent le texte Des illustrations proches de l'univers graphique de ses réseaux (son avatar, émojis...)