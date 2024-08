Mangaka Tome 1 : Le vampire d'Osaka

D'aussi loin qu'elle se souvienne, Asuka a toujours rêvé de devenir mangaka. Alors, quand des jeunes filles sont retrouvées exsangues dans le port d'Osaka, elle sent qu'elle tient une histoire digne de ce nom. Sa rencontre avec Cloud, un lycéen aussi séduisant que mystérieux, va l'encourager à enquêter sur le " Vampire d'Osaka ". Mais en s'intéressant de trop près à cette affaire et à ce garçon venu de nulle part, Asuka réveille de noirs secrets. Plus troublant encore, les événements qu'elle dessine à l'aide de son Teiko, un stylo fabriqué à partir d'un étrange artefact, semblent avoir une incidence sur sa propre vie... Ses dessins s'inspirent-ils de la sombre réalité, ou la réalité s'assombrit-elle au contact de ses dessins ?