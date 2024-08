Je rêve d'être chanteur

Un documentaire vivant destiné à tous les enfants passionnés par l'univers de la musique ! Cet ouvrage joyeux et contemporain emmène le lecteur à la découverte très concrète de ce métier fascinant. Manon Denimal-Cubero, l'autrice, est chanteuse professionnelle et raconte ici toutes les manières possibles d'exercer : de la technique vocale à la création d'une identité musicale, en passant par les formations possibles, les auditions, les télé-crochets, les maisons de disques et les salles de concerts... Riche d'anecdotes et d'informations intéressantes sur ce milieu si vaste et particulier, ce livre permettra aux jeunes lecteurs de s'imaginer eux aussi devenir un jour chanteuse ou chanteur !