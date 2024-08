Le siècle des excès. De 1870 à nos jours, 9e édition revue et augmentée

Après le siècle des Lumières et le siècle des Révolutions, le long XXe siècle apparaît comme celui des excès, des confrontations, des extrémismes, de la science, de la croissance et des crises. Cette édition actualisée intègre la géopolitique de ce premier quart de XXIe siècle, avec pour exigence d'ordonner le foisonnement des faits et de rassembler les connaissances essentielles et les thèmes de réflexion indispensables pour réussir aux concours. Chaque exposé équilibre faits et analyses, en prenant soin d'identifier les problématiques permettant de construire une réflexion personnelle. Chaque chapitre comporte une chronologie des dates essentielles, des cartes, des paragraphes d'approfondissement et des orientations bibliographiques. L'ouvrage propose également des sujets corrigés.