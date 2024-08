Gérer un rayon et un point de vente. Les clés de la performance

Savoir optimiser ses achats, maîtriser son stock et ses frais de personnel, baisser son taux de démarque ainsi que son taux de rupture, etc. Autant de problématiques auxquelles un manager de la distribution doit faire face. Comment y arriver ? Philippe Rovira, ancien cadre de la grande distribution et consultant-formateur, vous livre ses conseils et techniques pour gérer efficacement votre rayon et votre surface de vente. Vous découvrirez dans cet ouvrage : - les différents outils et techniques pour maîtriser les lignes de charge de votre compte d'exploitation ; - comment adapter sa posture managériale à son environnement ; - comment transformer votre merchandising en un levier de performance économique et de différenciation concurrentielle ; - comment développer une expérience d'achat optimale dans votre magasin. Que vous soyez manager, chef de rayon, ou responsable de magasin, ce livre est un véritable outil de coaching pour vous perfectionner dans la gestion et l'optimisation de votre centre de profit.