A la découverte des champignons. Sachez les reconnaître

Qu'est-ce qu'un champignon ? Comment reconnaître une espèce comestible ? Où et à quelle période de l'année en trouver ? Ce guide s'articule en deux parties. La première fournit les explications scientifiques et des conseils pratiques pour profiter au mieux de votre excursion. La seconde est consacrée à l'identification proprement dite : 110 espèces courantes en France et en Europe sont présentées sous forme de fiches, avec pour certaines des idées de recettes. Pour aller plus loin, un carnet pratique donne les coordonnées d'associations, de musées, de sites web scientifiques, ainsi qu'une bibliographie.