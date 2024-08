Taylor Swift. Le Swiftie Book

Bien plus qu'une superstar de la musique, Taylor Swift est un véritable phénomène culturel qui a marqué une époque, évoluant d'une jeune country prometteuse à une icône pop mondiale. Avec son style de narration unique et ses performances live spectaculaires, Taylor Swift a conquis le coeur de millions de fans de tous âges, racontant des histoires d'amour, de résilience et de croissance personnelle qui résonnent de façon universelle. "The Tortured Poets Department" , son onzième et dernier album est sorti mi-avril 2024 et a été téléchargé plus de 200 millions de fois en 12 heures sur le seul Spotify, avec des records absolus également enregistrés sur des plateformes comme Apple Music et Amazon. De la couverture de "Time" aux Grammy Awards, Taylor Swift bat tous les records, et a notamment été la première à classer 10 de ses chansons dans le top 10 des meilleures ventes de disques aux Etats-Unis. Taylor Swift ne cesse d'accumuler les récompenses, dominant sans conteste les ventes et touchant le coeur de ses nombreux fans.