Licornia : Des cupcakes incroyables

Cuisiner est la chose la plus amusante de l'univers. Surtout si c'est avec des ingrédients magiques de Licornia ! Ici, la farine est multicolore, le glaçage a des paillettes et le beurre est rebondissant ! Le concours de cupcakes est sur le point de commencer et Chloé est prête à tout pour le gagner. Mais les ingrédients magiques ont leurs secrets... Comment va-t-elle faire pour obtenir la recette parfaite ?