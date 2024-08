Va-t'en, vilain cauchemar !

Un album tout-carton interactif pour dédramatiser avec l'enfant la thématique des cauchemars. Le cauchemar est personnifié et prend la forme d'un nuage noir qu'il faut chasser au moyen de diverses techniques présentées dans le livre avec humour et légèreté : attaque de doudou, avalanche de bisous... L'album idéal pour des nuits plus apaisées !