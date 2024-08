Cyberespions Tome 2 : Robots tueurs

Lors de ce qui devrait être une mission de routine visant à arrêter un piratage dans une entreprise technologique, les jeunes espions Caleb et Zen découvrent des robots armés incontrôlables menaçant de s'échapper dans la rue. Avec l'aide de Sam, le compagnon IA de Caleb, ils évitent la catastrophe. Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé : une organisation dangereuse est derrière l'attaque, et maintenant elle prépare quelque chose d'encore plus sinistre. Heureusement, Zen est la candidate idéale pour infiltrer le groupe. Caleb pense que c'est trop dangereux, mais qui d'autre peut grimper, combattre et construire des microbots aussi bien que Zen ? De plus, elle bénéficiera des incroyables compétences techniques de Caleb, sans parler du soutien du programme Möbius. S'infiltrer est un gros risque, mais avec des vies en jeu, c'est un risque que les deux jeunes espions devront prendre. Course-poursuites, cyber-batailles, gadgets high-tech... : le deuxième tome de cette série passionnante est une aventure à sensations fortes ! Accrochez-vous !