Avec qui êtes-vous astro compatible ? Découvrez vos âmes-soeurs en amour, en amitié et au travail !

Découvrez toutes les clés pour décrypter vos compatibilités astrologiques dans toutes vos relations : amicales, professionnelles et amoureuses ! Dans cet ouvrage incontournable, Nathalie Ros vous aide à analyser vos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales. Avec cette approche accessible des compatibilités, vous comprendrez facilement les enjeux de vos relations pour mieux appréhender vos interactions sociales dans leur globalité. Découvrez : - Les compatibilités liées aux signes astrologiques avec le signe solaire et l'ascendant - L'incidence de la Lune chez l'homme et chez la femme ainsi que celle de ses archétypes - Le rôle de Mercure, l'astre de la communication et des relations sociales - L'impact de la Maison XI - La portée de Vénus dans les relations amoureuses - L'influence de Mars, la planète du désir Avec des chapitres pratiques et des tableaux de compatibilités pour trouver facilement les informations qui vous intéressent.