Boulettes du monde

100 recettes traditionnelles, exotiques et créatives Qu'elles soient à la viande, au poisson, aux légumes, aux épices, cuites au four, mijotées ou frites, retrouvez 100 recettes de boulettes réconfortantes et gourmandes. Arancinis à la sicilienne, Keftedes chypriote à la sauce au yaourt, Boulettes jurassiennes, Köttebullar à la crème, gelée de groseille et purée de pommes de terres, Spaghetti aux meatballs de NYC, Chebtiya, couscous aux boulettes d'aneth, porridge de riz jasmin aux boulettes de porc... Vous ne serez plus jamais en manque de boulettes !