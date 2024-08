Le grand Meaulnes. Texte abrégé

Extrait : " - Puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes, Meaulnes, ajoutai-je enfin, dis-moi qui elle est, parle-moi d'elle. Il s'assit sur le pied de mon lit. Je voyais dans l'ombre sa tête penchée, ses bras croisés et ses genoux. Puis il aspira l'air fortement, comme quelqu'un qui a eu gros coeur longtemps et qui va enfin confier son secret... " Information contenu : L'arrivée d'Augustin Meaulnes comme pensionnaire à l'école de Saint-Agathe bouleverse la vie de François Seurel. C'est le début d'une grande amitié et le commencement d'une quête aventureuse du bonheur.