Dracula. Texte abrégé

Extrait : " - Comte Dracula ? - Oui, c'est bien moi, monsieur Harker. Entrez donc. La nuit est fraîche et vous avez certainement besoin de vous reposer, et de manger aussi. Tout en parlant, il avait posé la lampe sur une console et, avant que j'aie pu faire un geste, était allé chercher mes bagages. Comme je protestai, il dit : - Non, monsieur. Vous êtes mon hôte. Il est tard et tous mes domestiques sont couchés. Permettez-moi de veiller à votre propre confort. " Information contenu : Le comte Dracula, fascinant et terrifiant, créature démoniaque se nourrissant du sang de ses victimes... Jonathan Harper déploiera toute sa force et usera de toutes les ruses pour lutter contre cet être infâme.