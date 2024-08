BTS Professions Immobilières 1re et 2e années. 130 fiches efficaces pour bien réviser !

Les fiches indispensables pour réviser et réussir le BTS PIM. Conforme aux nouveaux programmes du BTS PIM et conçu pour vous accompagner tout au long des deux années de BTS, cet ouvrage vous propose : - 130 fiches de révision claires et visuelles - Tous les rappels de cours pour retenir l'essentiel - Des schémas pour mémoriser en un clin d'oeil - Les définitions à connaître - Des exemples concrets pour bien comprendre - Le descriptif des épreuves et des conseils pour réussir Cet ouvrage rassemble : Toutes les matières professionnelles du BTS PIM : Conduite du projet immobilier, Administration des copropriétés et de l'habitat social, Conseil en gestion du bâti, Construction d'une professionnalité et Environnement juridique et économique. En plus ! Retrouvez 41 tutos vidéo pour mieux comprendre, sur notre chaîne YouTube "Objectif BTS Hachette" .