CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Annales corrigées EP1-EP2-EP3, Edition 2025

Tous les entraînements pour réussir toutes les épreuves du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance ! Retrouvez dans cet ouvrage : 1. Le descriptif détaillé de chaque épreuve. 2. Des conseils généraux de méthode pour les trois épreuves : vous serez guidé pas à pas pour préparer les épreuves orales, rédiger vos fiches de l'EP1, analyser les questions de l'EP2, rédiger un projet d'accueil pour l'EP3. 3. Des modèles et 20 sujets corrigés avec les derniers sujets : EP1 : des modèles de fiches et des simulations d'entretien avec le jury EP2 : des sujets complets et leurs corrigés EP3 : des ensembles documentaires et des projets d'accueil rédigés ; des rappels de cours et des conseils. INCLUS ! 200 QCM pour s'évaluer !