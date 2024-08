Mille morceaux de coeur brisé

Deux coeurs brisés peuvent-ils en former un entier... ? Savannah Litchfield ne vit qu'à moitié depuis qu'elle a perdu sa soeur adorée, Poppy, il y a presque quatre ans. Lorsque sa thérapeute lui suggère de participer à un voyage autour du monde pour adolescents endeuillés, la jeune fille accepte de partir en s'accrochant au journal de sa soeur qu'elle n'a pas encore lu. La vie de Cael Woods a basculé depuis la mort de son frère aîné, un an plus tôt. Autrefois le joueur de hockey le plus prometteur de sa génération, Cael, à présent en colère contre l'univers, ne peut plus mettre un pied sur la glace. Lorsque ses parents l'inscrivent à un voyage à l'étranger, aucun morceau de lui ne veut y aller. Quand ils se rencontrent, Cael et Savannah trouvent du réconfort l'un chez l'autre et commencent à réparer leurs coeurs brisés, morceau après morceau.